Núcleo de Prática Jurídica da UVA reinicia atendimento jurídico gratuito a pessoas carentes

O Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Estadual Vale do Acaraú consiste no atendimento gratuito e promovendo o acesso à justiça para a população carente que não tem recursos financeiros para pagar com advogados e pagar custas processuais.

O NPJ atua em diversas áreas: divórcio, pensão alimentícia, curatela, traslado de restos mortais, reconhecimento de paternidade, alvará judicial, obrigação de fazer, busca e apreensão veicular, usucapião, DNA, danos morais, calúnia/injúria ou difamação, dissolução de união estável, entre outros.

Esta assistência jurídica abrange todo o Município de Sobral.

Atendimentos via WhatsApp pelo número (88) 98871-2878, atendimento de 8h às 12h e de 14h às 20h





NPJ UVA

Curso de Direito

(99) 9 8871-2878 (Whats app)