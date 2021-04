OAB/AM SUSPENDE ATIVIDADES DO ADVOGADO QUE AGREDIU E TENTOU MATAR A NAMORADA ASFIXIADA. VEJA NOTA OFICIAL

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional do Amazonas, comunicou através de Nota divulgada no último sábado, 24, que as atividades do advogado Marcelo Gonçalves de Oliveira, estão suspensas por um período de 90 dias.





O advogado é acusado de tentativa de feminicídio que teve como vítima sua ex-namorada Teresa Victória Mota Pinheiro, 22 anos. O crime ocorreu no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, na noite de domingo, 21, de março deste ano.





Marcelo Gonçalves teve o mandado de prisão cumprido por policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), na manhã do dia 8 deste mês e cumpre a medida judicial no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).









NOTA DA OAB/AM:





A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas informa que o advogado Marcelo Gonçalves de Oliveira (OAB 4896) encontra-se suspenso de forma cautelar por 90 dias.





A suspensão, conforme informou a presidente da OAB-AM Grace Benayon, se deu com a decisão do Pleno do Tribunal de Ética e Disciplina que por unanimidade afastou o advogado por considerar sua conduta incompatível com a dignidade da advocacia nos termos do artigo 70, parágrafo 3º da Lei 8.906/94 do Estatuto da Advocacia, a partir dos fatos que estão sob investigação da Polícia Civil do Amazonas, no episódio de agressão à ex-namorada Teresa Victória Mota Pinheiro, ocorrido em março deste ano.





O Tribunal de Ética de Disciplina da Ordem dispõe de farto acervo de julgados no sentido de proteger as mulheres vítimas de violência, e apenas seguiu com seu posicionamento já conhecido nesse e em tantos outros casos similares, sendo absolutamente intolerante com essas condutas.





