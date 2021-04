Operação da Polícia Civil no Ceará e no Rio de Janeiro resulta nas capturas de irmãos envolvidos em homicídio em Sobral

Uma teia criminosa que envolve um relacionamento amoroso, o tráfico de drogas e um homicídio foram o ponto de partida de uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) que resultou na deflagração de uma operação ocorrida, nessa quinta-feira (22), simultaneamente, em solo cearense e no estado do Rio de Janeiro. Dois irmãos suspeitos de um homicídio foram capturados.





As prisões são decorrentes de uma investigação sobre o homicídio que vitimou um homem de 22 anos, que já respondia por tráfico de drogas, homicídio e extorsão. O crime ocorreu em outubro do ano passado, no distrito de Taperuaba, em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Os principais suspeitos da execução são os irmãos Mateus Lima Bastos (24) e Maria Alyne Lima Bastos (20), respectivamente, cunhado e companheira da vítima.





Maria Alyne Lima Bastos, que não possuía antecedentes criminais, foi capturada no bairro Bonsucesso, zona norte do Rio de Janeiro. Ela foi presa por agentes da 21ª Delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ). No mesmo momento, mas distante 2.842 quilômetros, policiais civis do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral prendiam Mateus Lima, que já responde por lesão corporal e tentativa de homicídio. Ele foi capturado no mesmo distrito onde a vítima foi executada. No momento das prisões, nenhum dos irmãos reagiu à ofensiva policial. Contra eles pesavam mandados de prisão preventiva em aberto.





As investigações indicam que a vítima foi executada durante uma emboscada combinada pelos irmãos. Isso porque o crime, cujas apurações policiais encontraram indícios de premeditação, foi concretizado após Aline deixar a filha do casal na casa dos avós e levar a vítima para o banheiro da casa onde viviam. O companheiro de Aline necessitava de ajuda da mulher, já que se recuperava de sequelas deixadas após se envolver em um acidente de trânsito que resultou em fraturas nas pernas, o que impossibilitava sua locomoção. Com a vítima no banheiro, a mulher deixou a porta da casa aberta e se trancou em um dos quartos. Com o caminho livre, os suspeitos, um deles sendo Mateus, entraram na casa e assassinaram o homem, conforme detalhe da investigação da Polícia Civil do Ceará.

Envolvimento com o tráfico de drogas





Tanto a vítima quanto os suspeitos já eram investigados pela PCCE por envolvimento com o tráfico de drogas em Sobral. Alyne e a vítima eram suspeitos de controlar o comércio de entorpecentes no bairro Junco e adjacências. A vítima, além do tráfico de drogas, já era investigada pela prática de pelo menos sete homicídios ocorridos no ano passado.





Áudios de uma confissão da suspeita, em um aplicativo de mensagens instantâneas, chegaram às mãos dos policiais civis. A mulher alegava que o companheiro teria sido morto por ameaçá-la de morte. Porém, diante da atividade criminosa desenvolvida pelo casal, a Polícia Civil apura se a motivação não estaria relacionada à disputa pela hegemonia no comando do tráfico de drogas na região.





Mateus foi ouvido e encaminhado para o sistema penitenciário do Estado. Já Alyne aguarda as tratativas realizadas pelas Polícias Civis do Ceará e do Rio de Janeiro para que possa ser realizado seu recambiamento para Sobral, onde ela deverá responder pelo crime. A PCCE segue investigando o caso a fim de localizar outros partícipes da ação criminosa.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (88) 3102-1285/1286, da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.