Polícia Civil apreende quase meio milhão de cigarros contrabandeados em Limoeiro do Norte

Uma ofensiva da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) culminou na apreensão de quase meio milhão de cigarros contrabandeados. O material seria vendido em estabelecimentos comerciais localizados na cidade de Limoeiro do Norte – Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18) do Estado. A operação, que resultou também na prisão de um homem de 28 anos, foi realizada na manhã desta terça-feira (06).





As investigações foram iniciadas logo após os policiais civis tomarem conhecimento sobre um indivíduo que estaria comercializando cigarros contrabandeados e seria suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no município. Apurações apontam que o homem teria tido um aumento patrimonial elevado e incompatível com a sua realidade financeira.





De posse das informações necessárias, um mandado de busca e apreensão foi solicitado e aceito pelo Poder Judiciário local. O suspeito foi identificado como Kaio Hermeson Gouveia Carneiro (28). No imóvel dele, localizado no bairro Socorro, os agentes encontraram diversas caixas de maços de cigarros. Ao todo, 21.460 mil maços contendo 429.200 mil cigarros foram apreendidos.





Diante disso, Kaio foi conduzido para a Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte, onde foi ouvido. Na unidade policial, o homem confessou que não possuía nota fiscal para comprovar que o material apreendido tinha origem lícita. Kaio foi autuado em flagrante por contrabando. A Polícia Civil segue investigando o envolvimento do preso em outros crimes na região, bem como trabalha para identificar outras pessoas envolvidas com contrabando.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para (88) 3423-4572 da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.