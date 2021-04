Bolsonaro: “O Brasil precisa voltar a trabalhar”

Nesta segunda-feira (05), o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o retorno à normalidade das atividades econômicas no país. “O Brasil precisa voltar a trabalhar”, afirmou.





O chefe do Executivo reiterou o seu discurso sobre enfrentar o vírus e o desemprego juntos, problemas que classificou como “gravíssimos”.





“Bato na mesma tecla desde março do ano passado, temos dois problemas pela frente gravíssimos ainda o vírus e o desemprego. E também sempre bati na mesma tecla as medidas para combater o vírus, os seus efeitos colaterais não podem ser mais danosos que o próprio vírus”, disse em evento para entregas de residências em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal. “O Brasil precisa voltar a trabalhar”, acrescentou.





No evento, Bolsonaro visitou e fez a entrega simbólica de residenciais patrocinados pela Caixa em parceria com o governo do DF.





“Pessoas necessitadas estão recebendo um benefício, um imóvel patrocinado pela nossa Caixa Econômica Federal. É sinal que teve gente que não parou durante a pandemia”, comentou.





“Pessoas humildes, só Deus sabe como estão sobrevivendo”, disse.





(Gazeta Brasil)