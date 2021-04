Comerciante é morto com sete tiros na zona rural de Itarema

O comerciante José Ednardo da Penha, 40 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (6), em sua churrascaria na sede do distrito de Carvoeiro na zona rural de Itarema. Segundo a PM, a vítima estava assando frango na churrasqueira quando dois homens chegaram em uma motocicleta, pediram frango e quando a vitima se virou foi alvejada com pelo menos sete tiros, foi socorrida para o Hospital Municipal de Morrinhos, porém não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Os autores do crime fugiram em rumo ignorado.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Com informações do portal Tribuna dos Vales