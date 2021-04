POLÍCIA CIVIL DE SANTANA DO ACARAÚ PRENDE EM FLAGRANTE DOIS HOMENS SUSPEITOS DE VÁRIOS ASSALTOS

Na segunda-feira (26/04), a Polícia Civil de Santana do Acaraú prendeu em flagrante dois indivíduos que praticavam roubos com uma arma do tipo escopeta artesanal que atuavam na região de Sapó e Mutambeiras.





Os dois presos haviam acabado de cometer vários assaltos na rodovia CE 178 próximo ao Distrito de Sapó, quando foram abordados por policiais civis na Estrada que liga Morrinhos a Santana do Acaraú.





O Inquérito já foi instaurado para investigar os demais delitos dos infratores.