POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) cumpriu mais um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem suspeito de cometer um homicídio no interior do Estado. A ordem judicial foi cumprida na tarde desta quinta-feira (15), em Sobral, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O alvo já se encontrava preso em uma unidade do sistema penitenciário onde estava, desde o último mês de março, em caráter preventivo em razão de outros crimes.





Francisco Wygor Sousa Carlos, de 24 anos, é suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em 12 de fevereiro de 2021, na cidade de Groaíras – AIS 14 do Estado. A vítima, um homem de 22 anos, com antecedentes criminais, foi assassinada por disparos de arma de fogo na casa onde morava, depois que o suspeito e outros dois adolescentes arrombaram a porta de sua residência. Na época, os três fugiram do local.





As investigações sobre o caso ficaram a cargo da Delegacia Regional de Sobral que, após iniciarem as diligências, identificaram um dos suspeitos do homicídio. Segundo informações apuradas pelos policiais civis, a motivação do crime está relacionada à disputa entre grupos criminosos da região. O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado e envolvimento com o tráfico de drogas.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (88) 3677-4711, da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.