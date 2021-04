Prefeitura de Sobral abre processo seletivo para atendentes de farmácia e maqueiro

A Prefeitura de Sobral abre, nesta quarta-feira (28/04), inscrições para processo seletivo simplificado, objetivando a formação de cadastro de reserva de profissionais de nível médio, destinado ao sistema municipal de saúde. As vagas são para os cargos de Atendente de Farmácia e Maqueiro. As remunerações variam de R$ 1.100,00 a R$ 1.200,00.





As inscrições serão recebidas no período de 28 de abril a 7 de maio, por e-mail, de acordo com as instruções do edital inaugural. O processo seletivo será de fase única, com avaliação curricular (análise e pontuação de títulos e documentos).





Todos os resultados serão divulgados no endereço eletrônico: http://saude.sobral.ce.gov.br, seguindo o cronograma de eventos do processo seletivo, constante no edital.





A aprovação e a classificação na seleção não assegura aos candidatos a contratação, somente a expectativa de serem contratados. Os candidatos poderão ser convocados quando necessário, caso venham a surgir vagas dentro do prazo de validade da seleção.