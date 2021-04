Prefeitura de Sobral retoma entrega de kits da alimentação escolar para 27 mil famílias

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria Municipal da Educação, retomou, no dia 23 de março, a distribuição dos kits de alimentação escolar para as famílias de estudantes matriculados nas escolas municipais. A ação tem investimento mensal superior a R$ 500 mil e beneficia cerca de 27 mil famílias. Em 2020, foram realizadas sete entregas, um investimento de R$ 3 milhões.





Cada escola tem seu próprio calendário de entregas. As famílias são informadas sobre a data da entrega por meio dos grupos de WhatsApp das escolas ou por telefone. Apenas um adulto por família deve buscar o kit, no dia e a hora marcados, portando documento de identidade, usando máscara e evitando aglomerar. É recomendado também a higienização das embalagens em casa.





Cada kit da merenda escolar contém 5 alimentos não perecíveis, que podem ser: arroz, feijão, açúcar, macarrão, farinha de milho flocada, biscoito doce ou achocolatado. Já os kits da agricultura familiar contam com quatro itens, que podem ser: banana, mamão, laranja, manga, goiaba ou cheiro verde.





PAA LEITE





Semanalmente, também são entregues 5.598 litros de leite para as famílias em situação de vulnerabilidade social com filhos matriculados nas escolas da sede de Sobral, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal, na modalidade leite.





O PAA Leite também atende os CRAS, abrigo de idosos, hospitais e instituições socioassistenciais com a distribuição gratuita de leite para famílias em situação de vulnerabilidade social e nutricional.





Em Sobral, o programa é conduzido pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), por meio da Unidade de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar.