Processo Seletivo FAL 2021.2 está com inscrições abertas

A Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2021.2. São ofertadas vagas para os cursos presenciais de Administração, Direito, Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social, com duas modalidades de ingresso: Vestibular por Prova online e Aproveitamento da nota do ENEM. As aulas terão início em setembro de 2021.





Os interessados podem se inscrever a partir de hoje no site https://faculdadealencarina.com.br/site/processos-seletivos/





Confira os editais e períodos de inscrição de cada modalidade:





– Prova Online – inscrições até 21 de setembro de 2021.





Nesta forma de ingresso, o candidato realiza uma prova online com 30 questões de múltipla escolha. A data e o horário, bem como as orientações de como acessar o exame estão disponíveis no edital do processo seletivo (tópico 3).





[CONFIRA O EDITAL 06-2021]





– Aproveitamento do Enem – inscrições até 21 de setembro de 2021.





Nesta modalidade, o candidato opta por utilizar sua nota do ENEM, de qualquer edição a partir de 2010, como forma de seleção, excluindo a necessidade da realização de prova. A pontuação mínima encontra-se no edital (tópico 3).









[CONFIRA O EDITAL 07-2021]