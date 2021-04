Quatro servidores da Prefeitura de Fortaleza afastados suspeitos de fraudes no Hospital do PV

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) informou hoje (13) que a “Operação Caldeirão” cumpriu 10 mandados de busca em apreensão, sendo seis em Fortaleza e quatro em São Paulo. A investigação apura suspeitas de fraudes na construção do Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas (PV). No alvo, estão a Prefeitura de Fortaleza e a Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM).





Foram conseguidas também as quebras de 37 sigilos bancários e o afastamento de quatro servidores da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Fortaleza.









Entenda o caso





O MPCE iniciou as investigações sobre supostas irregularidades na aquisição e gerenciamento do hospital de campanha do PV em agosto de 2020. As medidas cautelares foram ajuizadas no dia 08 setembro de 2020. Além dos mandados de busca e apreensão, o MPCE também solicitou a quebra de sigilo bancário e fiscal de 37 pessoas físicas e jurídicas, bem com a suspensão do exercício da função pública em desfavor de quatro servidores do município de Fortaleza. O requerimento foi deferido na sua totalidade pelo Poder Judiciário no dia 29 de março de 2021. Com a operação desta terça (13/04), o Ministério Público visa levantar novos elementos probatórios para reforçar a investigação, que continua sob sigilo.





Ainda em 2020, o MPCE, por meio das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde de Fortaleza, instaurou procedimentos para acompanhar a construção do hospital de campanha (março/2020) e a contratação da empresa gestora do hospital de campanha (maio/2020).





Via CN7