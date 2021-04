“Só Deus me tira da cadeira presidencial, tirando minha vida”, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (15) que só deixará o cargo se "Deus me tirar a vida". “Só deus me tira da cadeira presidencial e, me tira obviamente, tirando a minha vida”, disse durante a live semanal. Ele comentava a notícia de que a ministra do Supremo Tribunal federal (STF), Carmém Lúcia, deu um prazo de cinco dias para que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), explique porque não abriu um processo de impeachment contra o próprio Bolsonaro. A Câmara dos deputados já recebeu mais de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. O presidente afirmou que "brevemente" deve se encontrar com Lira para discutir a situação.

Veja mais sobre: Politica