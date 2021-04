Sobral registra 30 óbitos por covid-19 no feriadão

O feriadão da Semana Santa, registrou o pior saldo de óbitos desde início da pandemia. Nos quatro primeiros dias do mês de abril, houve 30 óbitos, média de 7,5 por dia.





O mês de abril começou com uma média não muito boa na pandemia quando nos primeiros quatro dias do mês registrou 30 óbitos por covid-19, atingindo a média de 7,5 óbitos por dia, segundo o Informe Epidemiológico da Prefeitura de Sobral. Desde o início da pandemia nenhum mês havia começado com esta média, mesmo no pico de 2020, quando junho registrou 155 óbitos e média de 5,1 óbitos por dia.





Em um único final de semana nos dias 2, 3 e 4 de abril foram registrados 25 óbitos e média de 8,3 óbitos por dia. Abril superou o pior final de semana de março quando nos dias 21, 22 e 23 de março registrou 24 óbitos e média de 8 óbitos por dia. Os números coloca em debate a questão das medidas radicais tomadas pelos governos estadual e municipal.





O lockdown foi adotado pela primeira vez em 2020, por causa da pandemia para evitar aglomeração e a propagação do vírus de forma mais rápida. Para ter ideia se a medida restritiva está realmente funcionando é preciso verificar os números de casos confirmados. Em pleno pico nos meses de maio, junho e julho de 2020, o número de testes positivos foram os maiores sendo junho o mês de maior incidência com 4,537 casos confirmados.





Em 2021, os números são menores, porém a letalidade maior. Enquanto junho, o pior mês de 2020, para cada 29 casos confirmados um óbito, março, até agora o pior de 2021, com 2.863 casos confirmados, para cada 24 casos, um óbito.





Fonte: Edwalcyr Santos / Portal Paraíso