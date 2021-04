TEPERUABA - DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

"Boa noite Sobral 24 horas, informação de Taperuaba. Há muitos dias Taperuaba sofre com com alarmante números de Covid 19. É notório o descaso do poder público, que simplesmente não fiscaliza nem pune as aglomerações e badernas . Só no boletim desta semana são 12 pacientes na enfermaria e 5 na UTI só de Taperuaba .





Aqui a coisa corre frouxa, nem guarda municipal nem PM nem vigilância sanitária se fazem presentes fiscalizando .