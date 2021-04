Transfira seu curso para FAL e escolha uma bolsa de 50% ou financiamento integral sem juros até o final do curso

A Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) anuncia condições especiais para estudantes de instituições que queiram transferir seu curso. O aluno pode escolher entre uma bolsa de 50% ou financiar 100% da graduação, pagando apenas depois de se formar. Estas são as condições especiais da Campanha TRANSFIRA, iniciativa da mantenedora da FAL voltada a estudantes de outras instituições de ensino superior que desejem concluir sua graduação em uma faculdade com conceito de excelência.





Esta campanha tem vagas limitadas e é válida para estudantes de modalidades presenciais, semipresenciais ou a distância, de instituições de ensino não-mantidas pela AIAMIS, que tenham cursado, no mínimo, quatro semestres no curso de origem. A proposta é aplicável, inclusive, para transferências para cursos diferentes, desde que haja disponibilidade de vagas na graduação de destino. As inscrições são gratuitas.





Estudantes que não se enquadrem na condição inicial da campanha também podem efetuar a transferência optando por bolsas de até 30% no valor de suas mensalidades. Alunos que, porventura, desejem transferir seu FIES de outra instituição também podem optar por esta possibilidade, porém sem acesso às demais condições de bolsas.





A campanha é uma iniciativa da mantenedora da FAL e surgiu em resposta à situação pandêmica mundial, que prejudicou estudantes de outras instituições que não ofereceram resposta rápida para a continuidade das aulas de seus acadêmicos, ao contrário das mantidas pela AIAMIS, que com celeridade garantiram a execução do calendário acadêmico, sem perdas de conteúdos. Por este motivo, a campanha se estendeu para o Processo Seletivo 2021.2, ainda que as condições aplicadas sejam concedidas ao estudante por todo o restante da sua graduação.





São ofertadas vagas para os cursos presenciais de Administração, Direito, Fisioterapia, Enfermagem e Serviço Social. Na página da campanha TRANSFIRA, os interessados podem ter acesso às simulações, considerando o ingresso no quinto semestre e quantidades específicas de créditos a cursar.





As inscrições gratuitas devem ser realizadas pelo site www.vemprafal.com.br/transfira e o candidato deve enviar sua documentação digitalizada para o e-mail dps@faculdadealencarina.com.br ou pelo WhatsApp (88) 99351-3970 como parte da seleção. A relação dos documentos pode ser consultada no edital 08-2021, referente a este processo seletivo.





Confira a Campanha do TRANSFIRA:





Confira o Edital 08/2021: