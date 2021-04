Único frigorífico de cidade em GO fecha e demite 410 pessoas

O drama vivido por empresas dos mais diversos setores econômicos segue ocorrendo ao redor do Brasil com o prosseguimento da pandemia. Um desses exemplos foi o único frigorífico na cidade de Cachoeira Alta, em Goiás, que teve de fechar as portas e demitiu 410 funcionários.





O local, que tinha capacidade para abater até 80 animais por hora, funcionava desde 2017 e alegou baixa oferta de boi gordo e fraca demanda de carnes no Brasil para encerrar as atividades. Produtores que vendiam animais para o estabelecimento foram pegos de surpresa e também devem ser impactados com a decisão.





A crise no setor acontece desde o ano passado, principalmente por causa da pandemia. Entre 2019 e 2020, o número de abates em todo o país caiu cerca de 9%. No estado de Goiás, um dos mais tradicionais do setor agropecuário no país, o declínio ficou na casa dos 7%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Em resposta, a prefeitura do Cachoeira Alta disse que está em busca de outras empresas para suprir a necessidade de um frigorífico no município. Entretanto, o que não se sabe é se os cidadãos que ficaram desempregados com o fechamento do estabelecimento atual conseguirão recuperar seus trabalhos.





(Pleno News)