Violência em Sobral: "Chuva" de balas deixa três pessoas feridas no bairro Parque Silvana I; vídeo

Por volta das 20h30min desta segunda-feira (12), três pessoas foram feridas a bala no bairro Parque Silvana I. Duas crianças estão entre as vítimas.

As vítimas (pai e filhos) estavam em um carro, quando foram surpreendidas por dois homens armados em uma motocicleta Honda Bros, que efetuaram vários tiros, ferindo o motorista e as duas crianças. As vítimas foram socorridas pelo SAMU para o hospital Santa Casa.

Os autores do crime fugiram em rumo ignorado.

As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências.

Mais detalhes em instantes.