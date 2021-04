Zezé Di Camargo se une a outros artistas e detona Felipe Neto: “Qual a experiência de vida desse pivete!?”

Depois de Gustavo Lima e Zé Felipe, foi a vez do cantor Zezé Di Camargo detonar o youtuber Felipe Neto, que criticou os artistas sertanejos por não se manifestarem contra o presidente da República, Jair Bolsonaro.





“O pior de tudo é ver um animador de festa infantil, menino criado com vó, querer satisfação de uma classe de artistas que mais faz pelo povo brasileiro. Antes de cobrar alguma coisa, ele devia levantar a carreira de cada um de nós e ver o quanto ajudamos as pessoas. Qual a experiência de vida desse pivete, comparada com a vida da maioria de nós do sertanejo? Se o sertanejo não fala nada sobre política como ele quer, é porque não pensamos como ele, uai! Qual problema?” — escreveu Zezé Di Camargo.





Em sua declaração contra os artistas que não são ‘lacradores’, o youtuber esquerdista afirmou que as celebridades que não se manifestam contra Bolsonaro são conviventes com “assassinato” (sic).