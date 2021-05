Anvisa alerta para riscos do uso do paracetamol após vacina

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou nesta quinta-feira (27) que o uso indiscriminado do remédio paracetamol para aliviar dores e febre após a vacinação contra a Covid-19 pode provocar eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e morte.





– O uso do medicamento deve ser feito com cautela, sempre observando a dose máxima diária e o intervalo entre as doses, conforme as recomendações contidas na bula, para cada faixa etária – frisou o órgão regulador.





A Anvisa disse ainda que as eventuais febres e a dores de cabeça decorrentes da vacinação variam de leves a moderadas e que desaparecem em poucos dias.





A recomendação é que, em caso de reações indesejadas ao paracetamol, cidadãos e serviços de saúde notifiquem a reguladora por meio do sistema VigiMed. Já queixas sobre suspeita de desvios de qualidade de remédios podem ser prestadas por meio do Notivisa.





DOSE MÁXIMA DIÁRIA DE PARACETAMOL PARA CADA FAIXA ETÁRIA:





-Adultos e crianças acima de 12 anos: dose máxima de 4 gramas em um dia.

-Crianças entre 2 e 11 anos: não devem ser utilizados mais de 50-75 mg/kg em um dia (24 horas).

-Para crianças abaixo de 11 kg ou 2 anos ou com menos de 20 kg: consulte o médico antes de usar.





(Thamiys Andrade / Pleno News)