Banho quente queima tantas calorias quanto uma caminhada, indica pesquisa

Você é daquelas pessoas que quer muito perder peso, mas sem fazer esforço? Então, vai adorar saber que pesquisadores da Universidade de Loughborough, na Inglaterra, descobriram recentemente que tomar banho de banheira – não no chuveiro – durante uma hora queima a mesma quantidade de calorias que uma caminhada de uma hora.





A pesquisa indica que o aquecimento passivo – imersão em água quente ou sauna – é benéfico não só quando se trata de queimar calorias, mas pode ser fundamental para a saúde física e mental, principalmente para pessoas que não podem praticar exercício físico.





Durante o experimento, os cientistas testaram 14 homens em duas situações: se exercitando em uma bicicleta durante uma hora e em um banho de uma hora com a água a 40 graus Celsius. Pedalar queimou mais calorias, mas o banho quente queimou tantas calorias quanto uma caminhada de meia hora. Isso ocorre por causa do aumento da temperatura corporal causada pela água quente.

Os pesquisadores também mediram o nível de açúcar no sangue dos participantes 24 horas depois dos testes.





Surpreendentemente, descobriram que nos que tomaram banho de água quente o pico de açúcar ficou 10 vezes menor do que nos que pedalaram. “Nós também notamos mudanças na resposta inflamatória semelhante. A resposta anti-inflamatória ao exercício é importante, pois ajuda a nos proteger contra infecções e doenças, mas a inflamação crônica está associada a uma capacidade reduzida para combater as doenças. Isso sugere que o aquecimento passivo repetido pode contribuir para reduzir a inflamação crônica”, disse Steve Faulkner, que integrou a pesquisa, ao site The Conversation.