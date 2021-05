Concurso AL CE no início do segundo semestre, prevê presidente

Segundo o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, o concurso AL CE deve ser retomado no início do segundo semestre.





O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão, voltou a falar sobre a realização do concurso AL CE. Segundo ele, a intenção da Mesa Diretora é realizar a seleção no início do segundo semestre deste ano, sendo assim, a partir de julho.





Ainda segundo o presidente, a medida ainda será pauta de discussão no Colegiado. De acordo com Evandro Leitão, o adiamento ocorre devido à pandemia de Covid-19 e à condução do Governo do Estado no enfrentamento da doença.





"É fato que estamos carentes de uma coordenação nacional para enfrentar essa pandemia. Mas, graças a Deus, no Ceará somos capitaneados pelo governador Camilo Santana, apoiado pelos poderes Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público e de prefeitos, assim como técnicos renomados, todos juntos no intuito de tomar as melhores decisões para a população cearense, tanto na perspectiva da saúde quanto na perspectiva da economia", disse.





A seleção está suspensa desde maio de 2020 e segue sem data e cronograma de retomada. Inicialmente, as provas estavam marcadas para o dia 12 de julho do ano passado.









Saiba tudo sobre a seleção!





Órgão: Assembleia Legislativa do Ceará

Cargo: técnico e analista legislativo

Vagas: 100

Requisito: níveis médio e superior (diversas áreas)

Remuneração: R$2.224,90 e R$4.455,29

Banca: Cebraspe

Inscrições: de 1º a 30 de abril de 2020

Provas: aguardando novo cronograma









Veja como serão as provas do concurso AL CE





Se retomado, o concurso AL CE contará com provas objetivas, discursivas e, dependendo do cargo, de títulos. Ao todo, o exame de múltipla escolha terá 70 questões, sendo 20 de Conhecimentos Básicos e 50 Específicos.





Dependendo do cargo ou carreira escolhidos, a parte básica poderá contar com disciplinas de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Legislação, Raciocínio Lógico, Noções de Direito (Constitucional e Administrativo) e Administração Pública.





Para ser aprovado será preciso obter, no mínimo, dez pontos em Conhecimentos Gerais e 25 na parte Específica. Os candidatos habilitados, conforme o limite de classificação do edital, terão suas provas discursivas corrigidas.





Somente os aprovados da segunda prova, na carreira de analista, serão convocados para o exame de títulos. Após a conclusão de todas as etapas, o resultado final será divulgado.





Com a homologação, a seleção ficará válida por dois anos, cabendo prorrogação por mais dois anos. Neste período, serão realizadas as convocações. Os aprovados terão benefícios ao longo da carreira, confira aqui









Concurso AL CE oferece 100 vagas





Ao todo, a Assembleia Legislativa do Ceará oferece 100 oportunidades em seu edital. Desse total, 30 são para o nível médio (técnico legislativo) e 70 são para o nível superior (analista legislativo), nas seguintes áreas:





-Administração (cinco vagas mais uma PcD);

-Arquitetura (uma);

-Biblioteconomia - (uma);

-Ciências Contábeis (quatro);

-Ciências Econômicas - (uma);

-Consultoria técnica legislativa - (nove mais uma PcD);

-Controle Interno (quatro mais uma PcD);

-Design Gráfico (duas);

-Direito (22 mais duas PcDs);

-Engenharia Civil - (uma);

-Engenharia Elétrica (uma);

-Informática (quatro mais uma PcD);

-Jornalismo (duas);

-Língua Portuguesa (três);

-Psicologia (uma); e

-Publicidade e Propaganda (três);





De acordo com o documento, o salário inicial do técnico legislativo é de R$2.224,90. Já o analista legislativo tem ganhos iniciais de R$4.455,29. Os aprovados irão atuar com jornada de 30 horas, conforme o regime estatutário.





Durante a progressão de carreira, as remunerações podem chegar a R$17.163,85 para nível médio e de R$24.505,37 para nível superior, além das gratificações.





(Folha Dirigida)