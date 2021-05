BOA NOTÍCIA: Preço médio do gás de cozinha diminui no Ceará

O preço médio do botijão de 13 kg de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, está mais em conta no Ceará. De acordo com a pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 10, pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), o produto está custando, em média, R$ 91,17. São cinquenta centavos a menos do que o apurado na semana imediatamente anterior.





O levantamento realizado em 91 pontos de venda, entre os dias 2 e 8 de maio, mostra que o menor preço encontrado no Ceará para o produto é de R$ 77,99 e o máximo de R$ 100. Esses valores vêm se mantendo inalterados nas últimas quatro semanas.





Somente o preço médio vem apresentando variações no período. Na semana que encerrou no dia 17 de abril, por exemplo, a média do preço do botijão de 13 kgs foi de R$ 91,06. Em seguida, subiu para R$ 91,35 e depois para R$ 91,67, até cair para os atuais R$ 91,17





Fonte: O Povo