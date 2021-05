Bolsonaro lamenta falta de prisão perpétua para homem que matou 5 em SC

O presidente Jair Bolsonaro lamentou nesta 4ª feira (5.mai.2021) a inexistência da prisão perpétua no sistema jurídico brasileiro. A declaração foi publicada no Twitter, com uma mensagem de apoio às vítimas de um ataque a uma escola em Saudades, no oeste de Santa Catarina. O crime deixou 5 pessoas mortas, sendo 3 crianças, na 3ª feira (4.mai).





Bolsonaro disse que “só Deus pode dar forças e confortar os corações daqueles que viveram esse terror na manhã de ontem”. O presidente continuou. “Em respeito aos familiares pedimos que a justiça seja feita e o autor desse ato covarde seja punido de forma exemplar”, afirmou.













O CRIME





Na 3ª feira (4.mai), um homem de 18 anos invadiu a Escola Infantil Pró-Infância Aquarela e matou 5 pessoas com um facão. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 3 crianças de até 2 anos, uma professora e uma agente educativa morreram no ataque, outra criança está com lesões gravíssimas. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi detido após o crime.





“Difícil entender como um ser humano pode ser tão cruel a ponto de invadir uma creche e covardemente tirar a vida de inocentes crianças e suas professoras”, disse Bolsonaro.





O delegado Jerônimo Marçal Ferreira, responsável pela investigação do ataque, informou que, segundo pessoas próximas, o autor do crime maltratava animais, enfrentava problemas em casa, sofria bullying e não queria mais ir ao colégio.





“Durante o dia, eles (policiais) colheram informações que mostram um perfil problemático”, disse o delegado da Polícia Civil. Ele ainda afirmou que, “é um perfil comum daqueles jovens que se trancam no quarto e ninguém sabe o que está fazendo no computador”.





Ainda de acordo com a polícia, o autor do crime era quieto, não tinha namorada, não saía com ninguém e não tinha celular. Durante a investigação, R$ 11 mil foram encontrados no quarto do rapaz, que trabalhava em uma empresa em Chapecó, cidade próxima a Saudades.





(Poder 360)

Foto Sérgio Lima