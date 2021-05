BOMBA: Cabral detalha acusações de propina contra Dias Toffoli; VÍDEO

Uma confissão em vídeo feita pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, no dia 14 de setembro de 2020, coloca o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), como o líder de “um grupo de pessoas para a busca de vantagens indevidas”, nas palavras do próprio ex-gestor.





O registro é parte do material que a PF juntou na investigação sobre as delações de Cabral, e que foi usada pela corporação para solicitar a abertura de um inquérito contra Toffoli pela suposta participação dele em um esquema de venda de decisões judiciais.





O Supremo Tribunal Federal (STF) segue julgando em plenário virtual o recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) justamente contra a validade da delação de Sergio Cabral. Toffoli, porém, nega ter recebido qualquer valor em troca de sentenças no STF ou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e diz desconhecer os fatos citados pelo político.

No vídeo, Cabral relatou à PF supostos pagamentos de propina a Toffoli, depositados pelos prefeitos de Volta Redonda e Bom Jesus de Itabapoana, no Rio. As negociações, que totalizaram R$ 4 milhões, teriam sido intermediadas pelo ex-policial José Luiz Solheiro.





– Participei da articulação para salvar o mandato do prefeito Francisco Neto, em Volta Redonda. Mas o mesmo modus operandi aconteceu com José Luiz Solheiro e tive a informação que se repetiu com a prefeita Branca Mota, de Bom Jesus, no noroeste fluminense – acusa.





Cabral cita ainda no vídeo o que seria o papel da esposa do ministro, a advogada Roberta Rangel, nos fatos narrados por ele durante seu depoimento. De acordo com o ex-gestor, Roberta seria a intermediária entre o esquema e o ex-policial José Luiz Solheiro, e atuaria diretamente com Toffoli para mudar as decisões judiciais.





– O senhor José Luiz Solheiro, ele fazia sempre a intercessão com a doutora Roberta. Foi ele [Solheiro] quem me trouxe a doutora Roberta ao gabinete no Palácio Guanabara, foi por intermédio dele, em 2015, com a doutora Roberta, que foi o salvo o mandato do prefeito Antônio Francisco Neto. A doutora Roberta Rangel atuava diretamente para resolver as decisões, os votos do seu marido Dias Toffoli – disse Cabral.





O ex-governador também cita, sem entrar em maiores detalhes, que o ministro do STF seria o líder de um esquema para obter vantagens indevidas.





– O ministro Dias Toffoli lidera um grupo de pessoas para a busca de vantagens indevidas e sou testemunha disso porque participei inclusive de pagamento de vantagens indevidas – completou.





