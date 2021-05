CÂMERA DE SEGURANÇA FLAGRA LADRÃO ROUBANDO FUNCIONÁRIA DO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

Mais uma ocorrência de assalto a mão armada é registrada no neste sábado (1), no bairro Santa Casa.





Os prestadores de serviços do Hospital Santa Casa de Sobral, há muito tempo vem sendo assaltados por bandidos que ficam na espreita para tomarem os pertences das vítimas. Na manhã de hoje, mais uma funcionária passou por um constrangimento, quando teve sua bolsa tomada de assalto por um ladrão, que estava conduzindo uma bicicleta.





Os funcionários pedem à direção que abra uma portaria onde funcionou o Hospital Dom Walfrido, pois o acesso fica mais próximo do estacionamento. Acompanhe as imagens de um dos assaltos através do vídeo.





Fonte: Blog Tiro e Queda Notícias