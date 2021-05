Camilo anuncia prorrogação do atual decreto no Ceará, sem avançar na reabertura

O governador Camilo Santana (PT) anunciou prorrogação do decreto de isolamento social no Ceará com as mesmas regras anteriores. As restrições seguirão as mesmas que as atuais pelos próximos sete dias.





Ele destacou maior preocupação com Litoral Leste e Sertão Central. Para essas regiões, há recomendação de restrições maiores.





A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 7 de maio (07/05). O governador disse haver tendência de queda do número de casos, do número de óbitos e redução da pressão hospitalar. Porém, destacou o aumento da positividade — ou seja, mais exames feitos que testam positivo.





O secretário da Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Cabeto, demonstrou preocupação de o Dia das Mães se tornar momento de disseminação do vírus. Ele salientou a necessidade de cuidado mesmo para quem está vacinado. Ele disse que provavelmente será necessário mais algumas semanas para ter a pandemia sob controle.





O Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia no Ceará se reuniu nesta sexta para deliberar sobre os próximos passos. O governador havia antecipado à rádio O POVO CBN que a volta às aulas presenciais para o ensino médio estava na pauta atual do Comitê.





Semanalmente, o grupo decide as medidas adotadas nos decretos estaduais contra a Covid-19. No último documento, por exemplo, comércios e restaurantes foram autorizados a abrir no fim de semana, começando no próximo, quando se comemora o Dia das Mães. Com a nova determinação, as lojas e os restaurantes de rua poderão funcionar de 10h às 15 horas nos sábados e domingos, enquanto os mesmos estabelecimentos localizados em shoppings podem abrir de 12h às 17 horas.









Vacinação no Ceará





Com previsão de chegada às 22 horas desta sexta, o Ceará receberá 38 mil doses da CoronaVac, dedicadas exclusivamente para aplicação da D2, segundo Camilo. Um total de 45 municípios ceareses estão sem o imunizante da Sinovac Biotech, segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Nesta semana, chegaram ao Ceará outras 162.100 doses da vacina AstraZeneca. Outro lote com 45.630 doses da Pfizer tem previsão de desembarque até a próxima segunda-feira, 9, conforme o Estado.





(O Povo)