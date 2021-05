COVARDIA: Vereador agride advogado durante programa de rádio em Catunda; vídeo

O estúdio da rádio Planalto FM de Catunda foi palco de uma confusão, nesta segunda-feira (17), quando durante um programa de rádio, o vereador Thiago do Ivan (PDT) acabou praticando agressões contra o advogado Ronaldo Feijão. As informações são do portal A Voz de Santa Quitéria.





Ronaldo teria feito comentários no ar sobre a votação de um projeto na Câmara Municipal, quando o parlamentar invadiu o estúdio e logo desferiu um golpe contra o advogado, que acabou caindo da cadeira (que se quebrou). Em seguida, num tom mais intimidatório, fez ameaças e usou palavras de baixo calão: "você a partir de hoje, quando se falar de mim, se lembre de um homem. Eu vim aqui só dar meu recado, não tenho medo deste tipo de putaria da sua parte nem de homem nenhum não, você vai ver da próxima vez".