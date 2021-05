CPRAIO RECUPERA MOTOCICLETAS ROUBADAS EM SOBRAL

Em ações distintas, equipes do CPRAIO conseguiram recuperar três motocicletas com queixa de roubo em Sobral.





A primeira ação ocorreu na tarde da última quarta (28/04), quando a Equipe RAIO 02 em patrulhamento nas proximidades da Rodoviária de Sobral, visualizou dois homens em atitude suspeita pilotando uma motocicleta Honda Biz Branca. Durante abordagem pessoal, foi localizado um simulacro de arma de fogo e verificado que a mesma estaria com queixa de roubo, um menor e um maior identificado como Luiz Paulo da Silva Neto, 19 anos foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral.





Na noite do mesmo dia, a Equipe RAIO 06 em patrulhamento pelo bairro Dom José, visualizou uma motocicleta Honda Biz preta em estado de abandono, após checagem via ciops, foi verificado que a mesma estaria com queixa de roubo.





Já na última sexta (30/04), a Equipe RAIO 05 em patrulhamento pelo Conjunto Padre José Linhares, foi informado via CIOPS de uma motocicleta Honda Biz Vermelha que estaria estacionada e em procedência duvidosa, ao chegar no local os militares verificaram que a motocicleta era roubada.





Fonte: Sobral 190