CRIMINOSOS FAZEM ARRASTÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO CENTRO DE SOBRAL; VÍDEO

Na tarde desta sexta-feira (7), por volta das 17h00, dois criminosos invadiram um estabelecimento comercial (Fino Sabor) no centro de Sobral e praticaram um arrastão.





Os assaltantes foram bastante agressivos com os funcionários e clientes do estabelecimento. Os criminosos levaram vários objetos dos clientes, funcionários e também levaram todo o dinheiro que estava disponível no caixa da empresa.





Câmeras de segurança registraram a ação criminosa.





A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os bandidos não foram localizados.





A Polícia Civil instaurou um procedimento policial para investigar o roubo.