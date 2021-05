CRUELDADE! Criança de seis anos é acorrentada nos pés pela própria mãe para não sair de casa. VEJA VÍDEO

Uma criança de seis anos foi presa por correntes nos pés pela própria mãe em São João de Pirabas, no nordeste do Pará. Imagens da criança circularam pelas redes sociais na quinta e causou revolta. As informações são do portal do Zacarias.





O caso foi denunciado por vizinhos. Segundo relatos, a mãe do menino teria acorrentado o filho para poder sair.





A Polícia Civil disse que instaurou um inquérito para investigar crime de tortura cometido pela mãe. Segundo nota, o registro chegou ao conhecimento da Polícia na última quarta (19).





A mãe da criança foi presa em flagrante, mas teve soltura após audiência de custódia. A Polícia não informou sobre a guarda da criança.