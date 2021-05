DENÚNCIA DO INTERNAUTA: O DISTRITO DE CAIOCA ESTÁ ABANDONADO!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando o abandono em que se encontra o DISTRITO DE CAIOCA. Segundo a denúncia, no período eleitoral foram feitas várias promessas, que não foram cumpridas, deixando os moradores a "DEUS DARÁ".

Veja a denúncia:

"Boa tarde! Como fazer para conseguir uma reportagem para o distrito de Caioca, mostrando o descaso da prefeitura com o distrito?





Abriram uma rua aqui no período eleitoral e esqueceram dela, prometeram água, iluminação pública e calçamento e até hj nada, com o período chuvoso a situação piorou, pois além de tudo, a lama e o mato estão tomando conta, e valas enormes se abriram.





Prometeram duas passagens molhadas e não fizeram, com as chuvas nem a caçamba do lixo entra, pois atola, desde o primeiro mandato do prefeito essa promessa foi feito e não cumpriu.





Os carros e ambulância passam pela beira do trilho que está cedendo, estamos vendo a hora ceder e cair e a rua ficar isolada de vez!





Falamos com quem responde pelo lugar e até hoje só promessas e nada feito.