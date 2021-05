DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

"Absurdo o que a Prefeitura de Sobral está fazendo em relação a limpeza e ao combate de outras doenças. Sabemos da importância que se dar ao combate a COVID, mas a DENGUE e outras doenças estão sendo negligenciadas por parte do poder público municipal. Nunca em minha vida tinha visto uma quantidade tão grande de larvas de mosquitos em um só lugar, quanto ao criatório ao ar livre nos lagos filtrantes do Parque da Cidade. Logo no espaço onde os Agentes de Endemias ficam localizados e exatamente no laguinho atrás de onde eles ficam, é lá onde mais vi estas larvas. Gente isto é brincadeira com nosso povo. Não basta querer educar a população com palavras, EDUQUE PELO EXEMPLO. Os moradores da região estão sendo atacados por uma praga de mosquitos."