Esposa e suposta amante de Mc Kevin brigam na delegacia

A esposa de MC Kevin, Deolane Bezerra, e uma suposta amante do cantor estão prestando depoimento na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca) sobre a queda da varanda que ocasionou a morte do cantor nesse domingo (16/5).





A reportagem da coluna apurou que as duas chegaram a brigar, disparando socos uma contra a outra dentro da delegacia ao ponto de a polícia ter que intervir.





Ainda de acordo com informações enviadas a este colunista, a suposta amante do cantor também estava presente no quarto onde ocorreu a queda. MC Kevin morreu ao cair do quinto andar do Hotel Brisa Barra, na Barra da Tijuca.