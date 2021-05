GRUPO MATEUS INAUGURA PRIMEIRA LOJA NO CEARÁ EM TIANGUÁ

O Grupo Mateus inaugurou, nesta quinta-feira (13) a sua primeira loja no estado do Ceará. A cidade de Tianguá foi a escolhida para receber um Mix Atacarejo e dar o pontapé inicial das operações do Grupo em território cearense. “É um momento muito importante para todos nós, pois marca o início dessa expansão que já estava prevista no plano apresentado aos nossos acionistas", destacou Ilson Mateus, presidente do Grupo Mateus.





Com mais de 5.000 m2 de salão de vendas, estacionamento para 220 carros e 194 motos, o Mix Atacarejo inaugura trazendo para os consumidores de Tianguá um mix de mais de 10 mil produtos, entre eles, marcas exclusivas. Seguindo o modelo de negócio dessa bandeira do Grupo, a loja oferece ainda os serviços de açougue, peixaria, padaria e lanchonete.









Economia local aquecida





O Mix Atacarejo de Tianguá foi construído em 8 meses e já durante as obras gerou cerca de 300 empregos diretos e indiretos. Simultaneamente, foi feito o processo seletivo de mão de obra local. Mais de 400 colaboradores foram contratados e treinados para atuar em todos os setores da loja. “Fazemos questão de valorizar a mão de obra local nos recrutamentos, uma política que adotamos em todas as cidades onde atuamos. Foram quase dois meses de capacitação para os mais diversos cargos da loja. Envolvemos nossa equipe de RH, Jurídico, Segurança do Trabalho e Segurança Alimentar para formar os novos colaboradores”, pontuou Tainara Coelho, coordenadora de Recrutamento e Seleção do Grupo Mateus.









Sobre o Grupo Mateus





A história do Grupo Mateus teve início em agosto de 1986, na cidade de Balsas-MA. Trinta e quatro anos depois, a pequena mercearia de apenas 50m2 se tornaria a quarta maior empresa de varejo alimentar do país com operações no varejo de supermercados, atacarejo, atacado, móveis e eletrodomésticos, e-commerce, indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento. Uma trajetória de sucesso que teve início com o trabalho incansável de um engraxate, ex-torneiro mecânico, garimpeiro e vendedor de cachaça nascido em Imperatriz, interior do Maranhão.





Em abril, o empresário Ilson Mateus fechou o mês somando 176 lojas em operação. Com a abertura da primeira unidade no Ceará são 56 de varejo, 37 de atacarejo e 84 de eletro. Por estado, são 108 lojas no Maranhão, 61 no Pará, 7 no Piauí e 1 no Ceará.





Via Ibiapaba 24 horas