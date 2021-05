Guarda Municipal de Sobral realizou 426 atendimentos à população durante os meses de março e abril

As operações conjuntas de fiscalização contra a Covid-19, controle das barreiras sanitárias, preservação e proteção do patrimônio público são algumas das ações que não seriam possíveis sem a atuação da Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS), que integra a estrutura da Secretaria da Segurança Cidadã. Neste período de pandemia, os agentes têm intensificado as ações para promover a paz e a segurança dos moradores do município.





Durante os meses de março e abril de 2021, o órgão prestou 426 atendimentos à população, entre os quais 270 foram operações conjuntas contra a Covid-19 com o apoio a outras secretarias. As demais ocorrências, no total de 156, incluem ações de fiscalização de trânsito e encaminhamentos até a delegacia de polícia, em decorrência de lesões corporais, roubos e furtos.





A GCMS também prestou orientação ao cidadão quanto ao uso de máscara e às medidas de distanciamento social, inclusive nos parques da cidade quando estavam abertos ao público. As atividades envolveram, ainda, suporte em acidentes de trânsito e apoio aos postos de vacinação contra o novo coronavírus.





Segundo a comandante da GCMS, Simone Oliveira, o momento demandou da Guarda uma atuação diferenciada. “Tivemos que nos adaptar às novas realidades dos protocolos sanitários, seja com as filas de carros nas barreiras sanitárias e no apoio durante a vacinação contra a Covid-19, seja em rondas de fiscalização com outras secretarias", destacou.