Homem é morto a tiros em Santana do Acaraú

Um homem foi morto a tiros na tarde deste domingo (2), no pátio do Hospital Municipal Dr. José Arcanjo Neto na cidade de Santana do Acaraú. Segundo a PM, Francisco Enernando de Souza, 33 anos, estava fugindo quando pulou o muro do Hospital, porém ele já estava baleado e morreu no pátio da unidade de saúde. A mãe da vítima mora no Bairro Veneza, que fica atrás da unidade de saúde. Não há informações sobre os autores do crime. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local onde está o corpo até a chegada da perícia forense. A Polícia Civil deve instaurar um inquérito para apurar o caso.





(Tribuna dos Vales)