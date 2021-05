HOMEM ENTRA EM ÓBITO APÓS CONFRONTO COM POLICIAIS DO RAIO NO RESIDENCIAL CAIÇARA

No início da madrugada de hoje (28/05), vários elementos armados estavam efetuando disparos de arma de fogo contra uns desafetos no Residencial Caiçara.





Várias composições policiais foram mobilizadas para o conjunto, quando os elementos ao perceberem aproximação das patrulhas efetuaram disparos de arma de fogo contra equipes do RAIO no local, que reagiu a injusta agressão, lesionando um dos homens que foi socorrido e veio a óbito no Hospital Regional Norte.





Na ação, foi apreendido com o homem, uma Espingarda Calibre 12 com cinco munições intactas e duas deflagradas, além de um Revólver Calibre 38 com cinco munições intactas e três deflagradas, como dezenove munições calibre .40.





Jorge Fernando Carvalho de Oliveira, 22 anos e Luís Fernando Ferreira de Sousa, 19 anos foram presos em flagrante, o que foi a óbito foi identificado como Jefferson Lira Sousa, 24 anos, todos residentes no bairro Sumaré.





Os presos e o material apreendido foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





(Sobral 190)