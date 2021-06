HOMEM QUE MATOU PROFESSORA SOBRALENSE EM ANÁPOLIS/GO VAI A JÚRI POPULAR

O indivíduo Rafael da Silva Andrade responsável pelo o assassinato da professora Sobralense, Ayla Cardoso Pinto, será mandado a júri pelo egrégio tribunal popular do Júri da Comarca de Anápolis/GO .





O julgamento do acusado está marcado para o dia 01/de Julho do ano em curso e terá início a partir das 13h . De acordo com informações, Rafael da Silva Andrade, foi denunciado pelo Ministério Público Goiano por homicídio duplamente qualificado.





O crime aconteceu no dia 19/Julho do ano de 2019 na Cidade de Anápolis/GO, a vítima conheceu o acusado através das redes sociais e iniciaram um relacionamento até a vítima ir à Cidade de Anápolis morar com o criminoso, porém, depois de alguns dias, Ayla, não aceitando ficar com Rafael e este por sua vez não conformado acabou matando a professora a golpes de faca.





Depois do crime o acusado fugiu e numa demonstração de frio e calculista desafiava nas redes sociais a família da vítima fazendo postagens com bebida alcoólica e ameaçando os familiares de Ayla, mas meses depois ele acabou sendo preso pela polícia de Anápolis/GO.





Ayla Cardoso Pinto, morava no Distrito de Aracatiaçu/Sobral e tinha a profissão de professora e foi morta de maneira cruel sem ter a menor chance de defesa , familiares da vítima devem ir à Cidade de Anápolis/GO assistir o julgamento do acusado , portando em menos de dois anos a justiça de Goiás leva o assassino para júri popular.





Por Olivando Alves / Sobral na Mídia