Homem tenta matar rival e atira contra a própria perna. VEJA VÍDEO

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem de 32 anos, na noite de quinta-feira (27/5), no Itapoã, por tentar matar um desafeto com cinco disparos de arma de fogo. Durante a fuga, a arma acabou destravando, acertando a perna do próprio suspeito, que conseguiu escapar. As informações são do portal Metropoles.





A vítima estava no interior de um veículo acompanhado da namorada, quando foi abordada pelo suspeito, que abriu fogo. Ele foi atingido no braço e perna.





Imagens de câmeras de segurança na região flagraram o momento em que o suspeito foge de bicicleta, segurando uma pistola. Nas imagens, segundo a PCDF, foi possível ver que, enquanto o acusado pedalava, acabou efetuando um disparo por engano, acertando a si mesmo.





Os investigadores procuraram nos hospitais do DF e identificaram que um homem, semelhante ao do vídeo, havia dado entrada no Hospital de Planaltina com um ferimento à bala na perna.





Os policiais foram ao local e prenderam o suspeito, que confessou ser o autor da tentativa de homicídio. Ele afirmou que o crime foi feito por encomenda, com a finalidade de vingar outro homicídio.