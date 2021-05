Homem troca tiros com policiais do Raio e acaba baleado na zona rural de Santa Quitéria

Um homem acabou sendo baleado e em seguida foi preso após trocar tiros com policiais do Raio no último sábado (15), na localidade de Unha de Gato, zona rural de Santa Quitéria.





Cleano Alves de Sousa e outro comparsa, identificado como João Victor, estariam envolvidos nos últimos assaltos ocorridos no distrito de Lisieux. A dupla estava escondida em uma casa naquela região, quando os raianos tomaram conhecimento e ao chegarem no local, Cleano percebeu a composição e fugiu pelos fundos com uma arma na mão.





Os policiais deram ordem de parada e ele acabou atirando contra a equipe, que revidou e o acertou com um tiro na perna.





O acusado recebeu voz de prisão, foi levado para o Hospital Municipal e em seguida, transferido para a Santa Casa de Sobral. Os procedimentos foram registrados na Delegacia Regional de Canindé.





(Portal A Voz de Sta. Quitéria)