IMAGENS FORTES! Mulher é brutalmente assassinada com dez tiros na frente da própria casa

Uma mulher de 24 anos identificada como Juciene Sampaio Bastos, foi morta a tiros, no início da tarde de quinta-feira (13), em Feira de Santana, cidade a 100 quilômetros de Salvador. Ela foi alvejada com cerca de 10 tiros de pistola calibre 380, em frente à casa onde morava, na Travessa Artur de Assis, no Centro de Feira de Santana.

Segundo informações passadas à Policia Militar, um homem que estava em uma motocicleta conversando com Juciene na porta de casa, atirou quando a mesma estava voltando para dentro do imóvel. Ela foi baleada nas costas, cabeça e nádegas. O acusado fugiu logo em seguida. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

O caso é investigado na Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana. Não há detalhes sobre a autoria e motivação do crime.

Fonte: Portal do Zacarias