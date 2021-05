INSEGURANÇA: LADRÃO ARROMBA PORTÃO, INVADE RESIDÊNCIA E FURTA OBJETOS NO BAIRRO PEDRINHAS; VÍDEO

Na madrugada desta sexta-feira (21), um ladrão arrombou o portão e invadiu uma residência no bairro Pedrinhas, na rua Eurípedes Ferreira Gomes. O vagabundo furtou vários objetos do interior da residência.





A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança.





Nas imagens, é possível verificar que o ladrão manca da perna esquerda.





Quem souber informações que possa levar a identificação do vagabundo, entrar em contato com a Polícia, através do telefone 190. O sigilo das informações é garantido.





Vídeo da ação criminosa: