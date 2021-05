Irmãs doam parte dos fios de cabelo para pessoas em tratamentos contra o câncer

À princípio estranharam não ter cabelos compridos para fazer todos os tipos de penteados, porém em nenhum momento se arrependeram.





Com apenas onze anos, Yasmin Linhares Lima Costa foi responsável por um ato de renúncia e compaixão. A pequena abdicou do seu lindo longo cabelo para ajudar outras pessoas que passam pela situação difícil de um tratamento contra o câncer. Sua irmã mais nova – Julia Linhares Lima Costa, de apenas sete anos, também aderiu ao ato de carinho. Com o auxílio da mãe Kátia Linhares Lima Costa e do pai, o médico Dr. Cristiano Araújo Costa, as pequenas decidiram realizar a doação das mechas para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





O Hospital por meio do Serviço Social realizou a entrega dos cabelos à Casa Viva a Vida, local onde os pacientes em tratamento contra o câncer e seus acompanhantes que não residem em Sobral são acolhidos com hospedagem e alimentação. A Instituição destina os fios para fabricação de perucas que, posteriormente, devem ser entregues a pacientes oncológicos que perderam as madeixas em decorrência do tratamento.





Este gesto de desapego e generosidade ajuda a aumentar consideravelmente a autoestima dos pacientes e a amenizar um pouco a dor do processo de tratamento. “No momento do corte Yasmin e Júlia estavam bem animadas, mas ao mesmo tempo receosas de como iriam ficar com cabelos curtos.





Hoje elas falam em deixar os cabelos crescerem para em um futuro próximo repetir o ato de doação. Nós, como pais, ficamos muito orgulhosos de ver uma atitude tão bela e de grande empatia, partindo das nossas filhas. Isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, destacou Kátia Linhares, mãe de Yasmin e Julia.





Via Portal Paraíso/Gabriel Lopes