Ivo Gomes está preocupado com ameaça da terceira onda da Covid em Sobral

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), realizou uma reunião virtual nessa quinta-feira (13) com os gerentes dos postos de saúde do município e revelou que há um aumento nos casos de síndromes respiratórias na população e também na positividade dos testes para a Covid-19. Ele reforçou a importância dos cuidados básicos para evitar a disseminação da doença.





“Encerrei há poucos minutos a reunião semanal com todos os 38 gerentes de postos de saúde do município de Sobral. É muito preocupante a elevação da procura de pessoas com síndromes respiratórias. O número de pessoas testando positivo também está elevado. Apelo a todos os sobralenses que abracem a sensatez e se protejam. O uso de máscaras sempre que sair de casa, evitar aglomerações e a higienização das mãos por enquanto são os únicos meios de evitar essa doença e mortes, já que a vacina tem vindo muito lentamente”, escreveu em publicação nas redes sociais.





Segundo informações da plataforma IntegraSUS, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), o município de Sobral possui 23.375 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia e 616 mortes em decorrência da doença. Além disso, há 3.910 casos sob investigação. (CN7)