Ladrão sem uma das pernas escala prédio e furta bar! Veja vídeo

Um jovem de 20 anos foi preso após escalar um prédio até o segundo andar e furtar um bar no Centro de Governador Valadares, na região do Rio Doce, em Minas Gerais . O caso chamou atenção, no entanto, porque o homem tem uma das pernas amputadas. As informações são do portal Ig.





O momento foi registrado pelas câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o rapaz com a perna esquerda amputada e usando duas muletas .





De acordo com a Polícia Militar, em determinado momento, ele pula a grade de proteção e consegue escalar até o segundo andar da construção. Dentro do bar, o homem roubou uma quantia de dinheiro e escapou pela janela.





Os policiais conseguiram localizar o homem, que confessou o furto e disse ter levado R$ 400, mas que já tinha gasto R$ 200 com drogas. Ainda segundo os agentes, o jovem também carregava cinco pedras de crack.





O material foi apreendido e encaminhado até a Delegacia de Plantão de Governador Valadares, onde a ocorrência foi encerrada.