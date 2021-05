MALDADE: MÃE COM SEDE DE VINGANÇA MANDA FILHA SE DESPEDIR E AVISAR O PAI QUE ELAS DUAS VÃO MORRER; VÍDEO

Uma mãe que aparentemente está à beira da loucura, aparece em um vídeo de cenas fortíssimas, dentro de seu carro, convidando a filha que tem no máximo cinco anos de idade, para morrerem juntas.





A mulher também parece estar fora de seu juízo normal e sem noção alguma do que representa o sentimento materno e a obrigação de ter de cuidar, proteger e zelar pela saúde e o bem estar de um filho.





O vídeo é curto e não se sabe exatamente o motivo da atitude monstruosa dessa mulher, mas supõe-se que ela está usando a própria filha em uma vingança mortal que pretende cometer daquele momento em diante.





O alvo a ser atingido nesta sórdida vingança seria o pai da criança que está sentada ao lado da mãe, completamente indefesa e sem a mínima culpa de uma frustração amorosa da mulher que lhe trouxe ao mundo.





E quando a mãe diz para ela dar “Adeus“ ao pai e que elas duas vão morrer, a filha com o semblante bastante triste como se já soubesse do terrível mal que poderia lhe acontecer, apenas diz “não quelo... não quelo”.





Após gravar o vídeo a mulher provocou um violento acidente envolvendo outros dois carros na rodovia BR 386. A mãe ficou presa entre as ferragens e gravemente ferida enquanto que a filha sofreu apenas ferimentos leves.





No entanto, quem assiste ao vídeo, sente muita pena daquele ser pequenino que está ali, prestes a perder a vida sem ter culpada de nada e que, na verdade, deveria era ser o remédio certo para estancar a dor de sua mãe.

Com informações do portal do Zacarias