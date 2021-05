Morre Mc Kevin, após cair do 11º andar de hotel no Rio de Janeiro

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, que atende pelo nome de MC Kevin, não resistiu ao grave acidente ocorrido na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e morreu. Ele caiu da varanda do 11º andar do hotel em que estava e precisou ser levado ao hospital Miguel Couto, na Gávea, pelos Bombeiros.





A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Mais cedo, a secretaria já havia dito em nota que seu estado de saúde “era considerado muito grave”.





MC Kevin realizou um show na noite deste sábado (15).





Ele veio à cidade acompanhado da esposa, Deolane Bezerra.