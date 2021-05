Motoristas e comerciantes reclamam do fim do retorno na avenida Othon de Alencar

O fim do retorno está incomodando comerciantes e motoristas, que reclamam da distância que têm de percorrer para retornar à avenida.





As mudanças no trânsito de ruas e avenidas de Sobral têm sido constantes, umas aceitas e outras desaprovadas pela população. Uma das mudanças que está causando polêmica é o fim de um retorno na avenida Othon de Alencar, na passagem de nível no bairro Pedrinhas. Alguns motoristas e comerciantes reclamam da decisão da Prefeitura.





Um piloto de moto, que não quis se identificar, disse que o fim do retorno vai aumentar o engarrafamento na ponte Othon de Alencar, que já é grande no horário de pico. “Passo aqui todo dia porque saio da Av. Othon de Alencar para voltar ao Boulevard do Arco. Agora tenho que ir até a rotatória que dá acesso ao bairro Dom Expedito para fazer o retorno e tenho enfrentado todo dia engarrafamento”. Afirmou.





José Oseias, comerciante na Av. Othon de Alencar, morador do bairro Pedrinhas, abalado com a mudança, disse que seu comércio tem sido prejudicado. O comerciante é idoso e disse que ficou mais difícil voltar para casa depois do fechamento do retorno porque aumentou o percurso e tem que enfrentar mais trânsito. “Peço ao Dr. Ivo que olhe pela gente, porque estamos sendo prejudicados com isso”. Disse o comerciante.





Outra mudança no trânsito da cidade ocorreu na Rua Euripedes Ferreira Gomes com a Rua José A. de Andrade, onde ficou proibido fazer a conversão à esquerda para chegar à Boulevard do Arco. A opção é entrar à direita na Eurípedes Ferreira Gomes e fazer o retorno nas ruas estreitas do bairro Pedrinhas.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Sobral para falar sobre as mudanças, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.





Por Edwalcyr Santos / Portal Paraíso