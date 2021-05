Mulher é multada em R$ 195,23 por deixar de usar cinto de segurança ao conduzir motocicleta

Uma moradora de Osvaldo Cruz, em São Paulo, teve uma surpresa e tanto na última sexta-feira (21). Larissa Silva Munhos, de 24 anos, contou que foi entregue em sua residência uma correspondência enviada pelo Departamento Municipal de Trânsito, o que a teria deixado muito nervosa.





A surpresa veio quando seu marido avisou que ela teria sido multada em R$ 195,23 pela falta do uso do cinto de segurança durante a condução de sua motocicleta. “Como assim?”, questionou ela. Além do valor a ser pago, Larissa também teria sido penalizada com a perda de cinco pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação.





Apesar de ser um grande absurdo uma multa pela falta de cinto de segurança em motocicleta, a notificação enviada pelo órgão de trânsito veio em seu nome e com a identificação da placa de sua moto.





A motociclista acredita que o erro possa ter ocorrido no momento da elaboração da multa, ou seja, no registro da placa ou do veículo e, com isso, ao invés de penalizar o infrator que de fato deixou de cumprir com a legislação de trânsito, acabou enviando a penalidade para o veículo de Larissa.





Segundo ela, a aplicação da multa se deu no dia 17 de abril deste ano, às 22h27, na Avenida Brasil, em Osvaldo Cruz, onde ela mora. No entanto, a motociclista afirma não se lembrar de ter saído de casa na data em questão.





Apesar de ter recebido a notificação, a legislação de trânsito brasileira permite que os condutores entrem com recurso para anulação de quaisquer penalidades aplicadas, se assim for de direito. Por conta disso, Larissa afirmou que um advogado a representará e entrará com sua defesa dentro do prazo para recorrer da infração junto ao órgão responsável.





(i7News)